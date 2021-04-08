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مخزومي: أموال اللبنانيين المرسلة من الخليج تفوق دعم الصندوق الدولي للبنان

8 - أبريل - 2021
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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استبعد النائب فؤاد مخزومي “ولادة الحكومة قريبا”، مقدّرا في الوقت نفسه “التحرك الدبلوماسي تجاه لبنان فهو دليل اهتمام به اكثر من اهتمام الطبقة السياسية لكن القبلة تبقى المملكة العربية السعودية لذا نحن أمام حركات بلا بركة ولن تترجم بالنجاح”.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، قال مخزومي “السعودية تريد حكومة مستقلين لا دور لحزب الله فيها وهي لا يهمها الاشخاص بل الاصلاح الجدي وحياد لبنان عن الصراعات الاقليمية”.

ورأى أن “حزب الله هو اكثر مجموعة براغماتية في لبنان وهو يراهن على التغيرات الاقليمية لكن الاقتصاد سيفرض عليه الخروج من الازمة فنحن وصلنا للمهوار”، محذرا من تهديد أرزاق اللبنانيين في الخليج نتيجة الدخول في الصراعات الاقليمية فأموال اللبنانيين المرسلة من الخليج تفوق دعم الصندوق الدولي للبنان”.

وفي ملف التدقيق الجنائي، شدد مخزومي على أنه “هناك نية جدية لطمس التدقيق الجنائي ولا يمكن اعادة المسؤولين الفاشلين للحكم وإلا فلن يكون هناك مستقبل اقتصادي للبنان”.

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