مخزومي: استخدام احتياطي مصرف لبنان إجراء "خاطئ وخطير"

اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن استخدام احتياطي مصرف لبنان لتمويل نفقات الحكومة ومصاريفها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية هو إجراء خطير وخاطئ ومخالف لقانون النقد والتسليف.

وأضاف مخزومي عبر منصة “X”:

“كان يمكن للحكومة استبداله بإجراءات إصلاحية تتعلق بالسياسة المالية العامة، إضافة إلى قيام هذه الوزارة بواجباتها ومهماتها عبر تحصيل الضرائب والرسوم من الأملاك البحرية، إضافة إلى ضبط المعابر غير الشرعية وإقفالها ووضع حد للتهرب الضريبي، واستيفاء الرسوم المخصصة للأملاك البحرية. فهذه الحكومة التي وظفت عشوائيًا عددا كبيرا من الموظفين في وزارة المالية، الذين لا يقومون بواجبات الجباية وتحصيل الضرائب، والتي تريد الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار وبأموال ستذهب إلى بنود نفقات الدولة، فيما المطلوب اليوم تحسين مالية الدولة وترشيد إنفاق الدولارات وحماية الإيرادات الضريبية من التضخم”.