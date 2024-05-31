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مخزومي استقبل السفير الإيطالي الجديد: لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية

منذ 9 دقائق
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إستقبل رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، في مكتبه، في وسط بيروت، بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، السفير الإيطالي الجديد فابريتسيو مارتشيلي. وتداول معه في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار مخزومي إلى أن “الزيارة للتعارف وتهنئة سعادته على تسلمه مهامه في بيروت”، مؤكدا “أهمية العلاقات اللبنانية – الإيطالية والشراكة المتوسطية وضرورة تعزيزها، لا سيما على المستوى التجاري والتعاون في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي”.

وإذ ثمن “دور القوة الإيطالية المشاركة في قوات الأمم المتحدة – اليونيفيل وأهمية هذا الدور لضمان الأمن والسلام في جنوب لبنان، لا سيما في هذه الأيام الصعبة”، جدد تأكيد “ضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وتجنب الانزلاق إلى الحرب الشاملة”، داعيا إلى ا”لالتفاف حول المؤسسات الأمنية، وخصوصاً الجيش”.

وأكد مخزومي “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، على أن يتمتع بالمواصفات التي وضعتها اللجنة الخماسية للنهوض بالبلد وإخراجه من أزماته”.

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