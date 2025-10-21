مخزومي: الاستثمار لا يُبنى إلا على سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة “إكس”: “المستثمر يريد توافر عوامل تشجعه على الاستثمار وفي مقدمها أن تكون الدولة ممسكة بموضوع الأمن والسلاح وليس خارج إطار سلطتها وفي ظل وجود ميليشيات، بالاضافة إلى ضرورة وجود قضاء مستقل وشفاف، ووجود نظام مصرفي وفق المواصفات العالمية وليس اقتصاد الكاش، وإعادة هيكلة المصارف وحل مسألة أموال المودعين.

الدولة ملتزمة إعادة الإعمار في كل لبنان، لكن المطلوب في هذه المرحلة تسليم كل السلاح وحصره بيد الدولة دون تمرد او إنقلاب اي طرف على الحكومة، خصوصًا أن اتفاق وقف إطلاق النار تم بموافقة حزب الله الذي كان ممثل بالحكومة في تشرين الثاني ٢٠٢٤ ووافق على بيانها الوزاري، فلماذا يطالب الدولة بإعادة الإعمار إذا كان متمرد عليها؟ لن نرضى أن يجرنا حزب الله كل 10 سنوات إلى حرب تدمر بلدنا وتكون نتائجها كارثية على الجميع”.