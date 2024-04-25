مخزومي: التمديد للمرة الثالثة على التوالي هو جريمة بحق اللبنانيين

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، الذي اعتبر بعد اللقاء أن “الزيارة هدفها دعم المواقف الوطنية لصالحب الغبطة والتي من خلالها يحاول تحييد البلد عن الحرب الأهلية وتثبيت المواقف الوطنية المتمثلة بالسيادة والاصلاح، لأننا اليوم في حالة حرب ولو كانت محدودة الجغرافيا”.

وقال: “نستغرب من الطبقة السياسية التي تحاول أن تربط المنطقة في داخلنا اللبناني، فالعالم كله يقف الى جانبننا، والخماسية تقف معنا، وكل من يزورنا يقول أن علينا انتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ننتظر حتى ننتخب رئيسا للجمهورية؟ فإذا لم تنتظم الجمهورية من خلال انتخاب رئيس يحقق الاصلاحات وخطة تؤدي الى تسوية في المنطقة، سنبقى نعيش وقت ضائع”.

وختم: “قلنا لغبطته أن مواقفه الوطنية تمثلنا، ونحن ندعو الى الانتخاب في أسرع وقت، وما حصل اليوم من تمديد للمرة الثالثة على التوالي هو جريمة بحق اللبنانيين، فالكل يعلم أن العلاقة المباشرة بين الدولة والمواطن، هي البلدية والمختار، واذا منعنا هذه الانتخابات ما هي الرسالة التي نقوم بتوجيهها الى المواطنين؟ نتمنى على النواب أن يتوجهوا الى مجلس النواب لاتمام واجبنا الوطني”.

وعمن يتحمل مسؤولية التعطيل، أكد أن “كل من ينسحب أو لا يحضر الجلسات هو المسؤول”، داعيا الى “الاسراع في انتظام الدولة”.

ومن الزوار ايضا رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية سندريلا ابو فياض، ثم المحامي جوزيف ابو شرف.