الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي: التمديد للمرة الثالثة على التوالي هو جريمة بحق اللبنانيين

منذ 6 دقائق
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، الذي اعتبر بعد اللقاء أن “الزيارة هدفها دعم المواقف الوطنية لصالحب الغبطة والتي من خلالها يحاول تحييد البلد عن الحرب الأهلية وتثبيت المواقف الوطنية المتمثلة بالسيادة والاصلاح، لأننا اليوم في حالة حرب ولو كانت محدودة الجغرافيا”.

وقال: “نستغرب من الطبقة السياسية التي تحاول أن تربط المنطقة في داخلنا اللبناني، فالعالم كله يقف الى جانبننا، والخماسية تقف معنا، وكل من يزورنا يقول أن علينا انتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ننتظر حتى ننتخب رئيسا للجمهورية؟ فإذا لم تنتظم الجمهورية من خلال انتخاب رئيس يحقق الاصلاحات وخطة تؤدي الى تسوية في المنطقة، سنبقى نعيش وقت ضائع”.

وختم: “قلنا لغبطته أن مواقفه الوطنية تمثلنا، ونحن ندعو الى الانتخاب في أسرع وقت، وما حصل اليوم من تمديد للمرة الثالثة على التوالي هو جريمة بحق اللبنانيين، فالكل يعلم أن العلاقة المباشرة بين الدولة والمواطن، هي البلدية والمختار، واذا منعنا هذه الانتخابات ما هي الرسالة التي نقوم بتوجيهها الى المواطنين؟ نتمنى على النواب أن يتوجهوا الى مجلس النواب لاتمام واجبنا الوطني”.

وعمن يتحمل مسؤولية التعطيل، أكد أن “كل من ينسحب أو لا يحضر الجلسات هو المسؤول”، داعيا الى “الاسراع في انتظام الدولة”.

ومن الزوار ايضا رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية سندريلا ابو فياض، ثم المحامي جوزيف ابو شرف.

    المزيد من أخبار لبنان

    اعتداء - تعبيرية
    بالفيديو.. محامية تتعرض للضرب أمام محكمة الشياح
    النائب بيار بو عاصي
    بو عاصي لباسيل: والله خيفان عليك بتقول الشيء ونقيضو
    مزارع شبعا
    حزب الله: استهدفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

    الأكثر قراءة

    كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟
    مستشفى في لبنان
    بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
    مطار رفيق الحريري الدولي
    ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟