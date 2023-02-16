مخزومي: الجيش لا يزال يقوم بكامل واجباته

أشار النائب فؤاد مخزومي عبر “تويتر”، إلى أنّ “الجيش اللبناني الذي لا يزال يقوم بكامل واجباته، رغم كل الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة العسكرية، يقدم المزيد من التضحيات، بعد اشتباكات مع مطلوبين في البقاع وقع ضحيتها ثلاثة شهداء. الرحمة لأرواح الشهداء وتعازينا الحارة لقيادة الجيش وأهالي الجنود وعائلاتهم”.

#الجيش_اللبناني الذي لا يزال يقوم بكامل واجباته على الرغم من كافة الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة العسكرية، يقدم المزيد من التضحيات بعد اشتباكات مع مطلوبين في البقاع وقع ضحيتها ثلاثة شهداء. الرحمة لأرواح الشهداء وتعازينا الحارة لقيادة الجيش وأهالي الجنود وعائلاتهم. — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 16, 2023

وكان الجيش قد أعلن استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من قواته ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع، مشيرة إلى أنّ عدد الموقوفين بلغ تسعة حتى الساعة.

فيما كانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان “استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع”، وذلك خلال عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في البلدة. وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.