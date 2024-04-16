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مخزومي: المجتمعان الدولي والعربي لم يتركا لبنان يوماً

منذ ساعة واحدة
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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أكّد النائب فؤاد مخزومي أنّ “لقاء كتلة تجدد مع اللجنة الخماسية اليوم هو بمثابة جسر تقارب لفهم ومناقشة الأفكار وطرح حلول وسطية تمكّننا من انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن”.

وقال بعد اللقاء: “الدستور واتفاق الطائف هما من الأسس والثوابت التي لا نساوم عليها وهما الضمانة للوصول إلى حلول وسطية وإنجاز الاستحقاق الرئاسي”.

وأكّد مخزومي أنّ “المجتمعان الدولي والعربي لم يتركا لبنان يومًا ولقاءات اللجنة الخماسية ورغبتها بمساعدة بلدنا وشعبه خير دليل على ذلك”.

هذا وصدر عن كتلة تجدد الآتي: “توضيحاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام تفسيراً لكلام احد نواب الكتلة، عن مبادرة للكتلة تضمنت دعوة النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي حال عدم حصول ذلك في الدورة الأولى ينتقل النواب إلى حوار ونقاش يرأسه رئيس المجلس النيابي، يهم الكتلة أن توضح أن النائب الزميل كان يتحدث عن مجرد التشاور بين الجلسات، وتؤكد الكتلة على أن ما ورد لجهة قبولها بطاولة حوار يرأسها الرئيس بري، لم تطرحه ولا يمثل موقفها المنسجم مع القناعات والثوابت المعلنة في بياناتها الأسبوعية، والذي ينص على التمسك بالدستور ورفض الأعراف الهجينة، وعلى الدعوة لجلسات بدورات متتالية وغير مشروطة لانتخاب الرئيس، والذي يتم تنسيقه بالتشاور مع قوى المعارضة، فاقتضى التصويب تلافياً لأي اجتهاد”.

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