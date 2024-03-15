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مخزومي: المظاهر المسلحة في بيروت أخيراً مرفوضة

منذ 6 دقائق
النائب فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”:

“المظاهر المسلحة التي شهدنا انتشارها في العاصمة بيروت مؤخرًا مرفوضة بكافة المقاييس، وتضعنا أمام تحدٍّ خطير يكمن في إبقاء بيروت بعيدًا من الصراعات والمواجهات، والحفاظ على أمنها وسلمها الأهلي ومصلحة المواطنين الذين يسكنوها من مختلف المناطق اللبنانية، كما أنه يعيدنا إلى ما كنا ولا زلنا نطالب به بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وجعل العاصمة منطقة منزوعة السلاح”.

 

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