مخزومي: الهجوم على السفارة الأميركية هو اعتداء على لبنان

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة” اكس”: الهجوم المسلّح على السفارة الأميركية في عوكر مُدان ومُستنكر، فهو ليس فقط اعتداء على سفارة دولة صديقة وداعمة للبنان واللبنانيين وتساندهم في كافة الظروف، بل هو اعتداء على لبنان وعلاقته المميزة بالولايات المتحدة الأميركية.

تحية للجيش اللبناني الذي تمكّن من إحباط الهجوم على السفارة، والمطلوب من الدولة والأجهزة الأمنيّة التحرك فورًا لإيجاد الفارّين وإحالتهم على القضاء لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بهم”.

الهجوم المسلّح على السفارة الأميركية في عوكر مُدان ومُستنكر، فهو ليس فقط اعتداء على سفارة دولة صديقة وداعمة للبنان واللبنانيين وتساندهم في كافة الظروف، بل هو اعتداء على لبنان وعلاقته المميزة بالولايات المتحدة الأميركية. تحية للجيش اللبناني الذي تمكّن من إحباط الهجوم على السفارة… pic.twitter.com/cMdgdSGjDQ — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) June 5, 2024