مخزومي بحث في المستجدات مع السفير السعودي

بحث السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري مع النائب فؤاد مخزومي في آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا.

وغرد مخزومي عبر حسابه على تويتر، أنه وضع البخاري في أجواء زيارة وفد نواب المعارضة إلى برلين التي تناولت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وملف الانتخابات الرئاسية.

ولفت مخزومي إلى أن السفير السعودي جدد التأكيد أن المملكة لن تتوقف عن مساعدة لبنان وشعبه.

اللقاء مع السفير السعودي وليد البخاري كان لتهنئته بعيد الأضحى المبارك بعد عودته من المملكة العربية السعودية. بحثنا آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا ووضعت سعادته في أجواء زيارة وفد نواب المعارضة إلى برلين التي تناولت الأزمة الاقتصادية… pic.twitter.com/hDm2EUFXTB — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 6, 2023