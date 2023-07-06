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مخزومي بحث في المستجدات مع السفير السعودي

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2023 3:53 مساءً
البخاري ومخزومي

البخاري ومخزومي

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بحث السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري مع النائب فؤاد مخزومي في آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا.

وغرد مخزومي عبر حسابه على تويتر، أنه وضع البخاري في أجواء زيارة وفد نواب المعارضة إلى برلين التي تناولت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وملف الانتخابات الرئاسية.

ولفت مخزومي إلى أن السفير السعودي جدد التأكيد أن المملكة لن تتوقف عن مساعدة لبنان وشعبه.

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