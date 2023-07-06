مخزومي: بيان نواب حاكم مصرف لبنان يعد تواطؤا وهروبا من المسؤولية

أشار رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي الى أن “بيان نواب حاكم مصرف لبنان يعد تواطؤا وهروبا من المسؤولية”، وأكد على أن “الجميع يعلم أن ولاية حاكم مصرف لبنان ستنتهي في 31 تموز”، وسأل “ألم يتفاجأ اليوم نواب الحاكم بخلو موقعه كي يطلبوا تعيين بديل أو التمديد له في ظل حكومة تصريف أعمال لا صلاحيات لها؟”.

وأضاف: “إن المادة 25 من قانون النقد التسليف تنص صراحة على أنه ” في حال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد”، لافتا إلى ان “لدينا تجربة سابقة حين عين نائب الحاكم جوزف أوغورليان حاكما أولا بالوكالة من عام 1976 وحتى 1978 بعد استقالة الرئيس الياس سركيس من منصبه كحاكم للمركزي”.

وتابع أن “سياسة فرض الأمر الواقع التي يمارسها نواب الحاكم مرفوضة وغير مقبولة بتاتا، وتصب في مصلحة المنظومة لتكريس سياسة الأمر الواقع”.