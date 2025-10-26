الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
مخزومي تابع أزمة انقطاع الإنارة في نفق سليم سلام: لتدخّل فوري وضمان عدم تكرار الحادثة

منذ 3 دقائق
النائب فؤاد مخزومي

أعلن النائب فؤاد مخزومي أنّه تابع موضوع انقطاع الإنارة في نفق سليم سلام مساء أمس، مشيراً إلى أنه تواصل مع رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، الذي أكّد أنّ البلدية وافقت على طلب شراء الفيول وفق الأصول لتأمين مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولّدات النفق.

وأشار مخزومي، في منشور عبر منصة “أكس”، إلى أنّ هذا الوضع يشكّل خطراً مباشراً على السلامة العامة، لافتاً إلى أنّه أجرى اتصالاً برئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار، وطلب منهما التدخّل الفوري لمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها، من خلال حلّ التعقيدات التي تواجه المجلس البلدي بما يخدم أهالي العاصمة.

وأكد أنّ كلاً من الرئيس سلام والوزير الحجار أبديا النية الطيبة والاستعداد الكامل لمعالجة الموضوع فوراً، مضيفاً: “سأتابع هذا الملف لضمان عدم تكرار ما حصل، ولضمان تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها كاملة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

