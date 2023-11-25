مخزومي: تجربة الهدنة يجب أن تشكل فرصة لوقف الحرب كلياً

أكد رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، أن “الهدنة الموقتة التي تم التوصل إليها في غزة أمر جيد ومطلوب”، آملاً في أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن يتبعه فك الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

وقال: “إن تجربة الهدنة يجب أن تشكل فرصة لوقف الحرب كلياً وإطلاق البحث بقرار سلام شامل ودائم، وفقاً لمبادرة الملك عبد الله، المبادرة العربية التي أقرتها القمة التي عقدت في بيروت عام 2002”.

ومع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الثاني، يسود هدوء حذر المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، يخرقه تحليق للطيران المروحي الاستطلاعي بين الحين والاخر.

ولم تنقطع قوافل العائدين من النازحين الى بلداتهم وبعضهم باشر العمل، وفتح أبواب الأرزاق بعد توقف دام شهرا تقريبا بسبب الأحداث الامنية.