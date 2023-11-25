السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي: تجربة الهدنة يجب أن تشكل فرصة لوقف الحرب كلياً

منذ 10 دقائق
النائب فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، أن “الهدنة الموقتة التي تم التوصل إليها في غزة أمر جيد ومطلوب”، آملاً في أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن يتبعه فك الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

وقال: “إن تجربة الهدنة يجب أن تشكل فرصة لوقف الحرب كلياً وإطلاق البحث بقرار سلام شامل ودائم، وفقاً لمبادرة الملك عبد الله، المبادرة العربية التي أقرتها القمة التي عقدت في بيروت عام 2002”.

ومع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الثاني، يسود هدوء حذر المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، يخرقه تحليق للطيران المروحي الاستطلاعي بين الحين والاخر.

ولم تنقطع قوافل العائدين من النازحين الى بلداتهم وبعضهم باشر العمل، وفتح أبواب الأرزاق بعد توقف دام شهرا تقريبا بسبب الأحداث الامنية.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان وبريطانيا
    "بشأن الخط الأزرق".. طلب من السفارة البريطانية في لبنان إلى اليونيفيل!
    النائب غسان سكاف
    سكاف: من يعارض التمديد لقائد الجيش عليه الذهاب لانتخاب رئيس
    الطقس
    منخفض جويّ يسيطر على لبنان..أمطار وثلوج وتدنٍ في درجات الحرارة

    الأكثر قراءة

    خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
    تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز
    الجاسوس الإسرائيلي السابق "جوناثان بولارد"
    جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!
    الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان
    الجيش الإسرائيلي ينشر "فيديو" لغارات شنها على مواقع حزب الله