الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي: تحية تقدير وإجلال لصمودكم رغم كافة الصعوبات

منذ 14 دقيقة

النائب فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “أكس”: “إلى عمّال وعاملات لبنان الذين يسعون خلف لقمة عيشهم ويعانون في هذه الظروف الصعبة اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا، تحية تقدير وإجلال لسواعدكم وعرق جبينكم وصمودكم على الرغم من كافة الصعوبات. كل عام وأنتم بخير”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الصحة العامة
    تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي في كامد اللوز
    وزير الاتصالات جوني القرم
    القرم: شكراً لتفانيكم اللامتناهي وتضحياتكم المستمرة
    المجلس العام الماروني
    المجلس العام الماروني: لإعطاء العمال حقوقهم المسلوبة

    الأكثر قراءة

    علم فرنسا وأمريكا
    هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
    لقاح- تعبيرية
    بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
    جنود من الجيش السوري
    بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا