مخزومي: تحية تقدير وإجلال لصمودكم رغم كافة الصعوبات

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “أكس”: “إلى عمّال وعاملات لبنان الذين يسعون خلف لقمة عيشهم ويعانون في هذه الظروف الصعبة اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا، تحية تقدير وإجلال لسواعدكم وعرق جبينكم وصمودكم على الرغم من كافة الصعوبات. كل عام وأنتم بخير”.

إلى عمّال وعاملات لبنان الذين يسعون خلف لقمة عيشهم ويعانون في هذه الظروف الصعبة اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا، تحية تقدير وإجلال لسواعدكم وعرق جبينكم وصمودكم على الرغم من كافة الصعوبات.

كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/Sr9S6LhJt2 — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) May 1, 2024