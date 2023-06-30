مخزومي تعليقًا على تقرير صندوق النقد: الأمور بلغت درجة عالية جدًا من الخطورة

أشار النائب فؤاد مخزومي عبر “تويتر”، إلى أنّ ‏”تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر أمس هو بمثابة جرس إنذار للحكومة ومجلس النواب وكافة المعنيين بأن الأمور بلغت درجة عالية جدًا من الخطورة، وبأننا أمام كارثة اقتصادية غير مسبوقة سببتها السياسات النقدية والمالية الخاطئة للحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان”.

مخزومي أضاف: “فالأرقام التي تضمنها التقرير تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وخصوصًا في ما يتعلق بخسارة الليرة أكثر من 98% من قيمتها، وتسجيل التضخم معدلات غير مسبوقة، وخسارة المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي، وتوقع وصول الدين العام إلى 550% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2027، عدا عن نسبة البطالة التي أصبحت 40%”.

وختم قائلًا: “من الضروري التوقف عند كل فقرة من هذا التقرير والتحرك فورًا لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، والبدء بتنفيذ الإصلاحات وإبقاء جلسات انتخاب الرئيس مفتوحة وعدم تعطيلها، كي لا نقع في المحظور ونصل إلى ما هو أكثر سوءًا”.

تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر أمس هو بمثابة جرس إنذار للحكومة ومجلس النواب وكافة المعنيين بأن الأمور بلغت درجة عالية جدًا من الخطورة وبأننا أمام كارثة اقتصادية غير مسبوقة سببتها السياسات النقدية والمالية الخاطئة للحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان. فالأرقام التي تضمنها التقرير… pic.twitter.com/ZZWvYSPAYq — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) June 30, 2023