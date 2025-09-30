الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي : خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير

منذ 32 دقيقة
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

كتب  رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي :”خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن خطة متكاملة لوقف الحرب في غزة تستحق التقدير، لا سيما لما تحمله من بنود واضحة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري. ما عبّر عنه الرئيس ترامب يعكس موقفًا سياسيًا مسؤولًا، يضعه في موقع الداعم الحقيقي لحلول السلام العادل في المنطقة، ويؤكّد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

موقف الرئيس الأميركي الرافض لضمّ الضفة الغربية يُعبّر عن فهم عميق لمقتضيات الاستقرار، ويُسجَّل له كقائد يرى في العدالة مدخلًا أساسياً لأي حل دائم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
    للبنانيين في الخارج… إليكم ما أعلنته وزارتيّ الداخليّة والخارجيّة بشأن الإنتخابات
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: ما يُطرح اليوم ليس مجرد تعديل قانوني بل محاولة فاضحة لسلب حق المغتربين الدستوري
    وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط
    بساط: تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين من أصحاب المولدات

    الأكثر قراءة

    دار حضانة
    بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
    أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
    ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل