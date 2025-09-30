مخزومي : خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير

كتب رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي :”خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن خطة متكاملة لوقف الحرب في غزة تستحق التقدير، لا سيما لما تحمله من بنود واضحة لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري. ما عبّر عنه الرئيس ترامب يعكس موقفًا سياسيًا مسؤولًا، يضعه في موقع الداعم الحقيقي لحلول السلام العادل في المنطقة، ويؤكّد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

موقف الرئيس الأميركي الرافض لضمّ الضفة الغربية يُعبّر عن فهم عميق لمقتضيات الاستقرار، ويُسجَّل له كقائد يرى في العدالة مدخلًا أساسياً لأي حل دائم”.