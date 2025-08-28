مخزومي خلال استقباله الوفد الأميركي: على لبنان أن يتبنى وينشر جدولا زمنيا لنزع السلاح

أكد النائب فؤاد مخزومي، خلال حفل استقباله الوفد الأميركي، الذي ضم كلا من السيناتور جين شاهين، النائب جو ويلسون، الموفد الأميركي السفير توم باراك، والسفيرة ليزا جونسون، في دراته أن “الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية تبقى راسخة حتى في أصعب الأوقات”.

وشدد مخزومي، على أن “عرض خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله على الحكومة، واستعادة السيطرة الحصرية للدولة على السلاح ليست مجرد خطوة أمنية بل هي أساس السيادة وبناء الدولة”، وقال: “على لبنان أن يتبنى وينشر جدولا زمنيا لنزع السلاح، يتضمن مراحل واضحة وآليات تنفيذ، بالتشاور مع شركائه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية”.

أضاف: “بدء الحكومة أولى خطوات نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في مخيمَي برج البراجنة والبص يدل على أن التقدم ممكن، وأن مبدأ احتكار الدولة للسلاح يمكن ترجمته إلى واقع، ويجب أن يستمر هذا المسار ليشمل جميع المخيمات الفلسطينية والميليشيات الأخرى”.

واعتبر أن “نزع السلاح لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الإصلاحات العميقة والجدية”، وقال: “من دونها، لن تكون هناك ثقة، ولا استقرار، ولا دعم دولي، فالإصلاح المالي والمصرفي ضروري لاستعادة المصداقية، وإعادة هيكلة المصارف المتعثرة، وحماية المودعين”.

واعتبر أن “القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وغير المشروع ضروري للقضاء على مصادر الفساد والبنى الموازية للسلطة”، لافتا إلى أن ” الإصلاح القضائي هو حجر الأساس لضمان الاستقلال والنزاهة وسيادة القانون، وترسيم الحدود بشكل كامل مع جميع جيراننا”، وقال: “فقط من خلال التقدم في هذه الإصلاحات، بالتوازي مع نزع السلاح، سيتمكن لبنان من فتح الباب أمام المساعدات والاستثمارات الدولية اللازمة لإعادة الإعمار الحقيقي”.

أضاف: “أعبر عن امتناني العميق لحكومة الولايات المتحدة ولكل الوفود الزائرة حاليا للبنان. دعمكم المستمر لبلدنا، خصوصاً من خلال المساعدات للجيش اللبناني، وجهود إنهاء الحرب التي أطلقها حزب الله ضد إرادة الشعب اللبناني، واستثماراتكم في التعليم والمساعدات الإنسانية، له أثر بالغ في حياة آلاف العائلات اللبنانية”.

وتابع: “شكرا للسيناتورة شاهين، النائب ويلسون، والسفير باراك وضوحكم، التزامكم، وإيمانكم بالشعب اللبناني. كما أود أن أشكر للسفيرة ليزا جونسون وفريقها جهودهما الدؤوبة من أجل سيادة لبنان وتعافيه، هذا اللقاء أيضا هو تأكيدا لرؤية مشتركة: لبنان سيّد، موحد، ديموقراطي، لبنان يستعيد مكانته بين الأمم، يحمي حقوق جميع مواطنيه، يحتفي بتنوعه، ويبني مستقبلاً من الاستقرار، والازدهار، والكرامة، ويعيش بسلام في هذه المنطقة”.