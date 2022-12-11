مخزومي خلال استقباله هيل: نضغط لتسريع انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي

شدد النائب فؤاد مخزومي، خلال مأدبة غداء أقامها في دارته على شرف مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق السفير دايفيد هيل، على ضرورة تسريع انتخاب رئيس للجمهورية يكون سيادي وإصلاحي وجامع ولديه مشروع إنقاذي.

وغرد مخزومي عن اللقاء عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“خلال مأدبة غداء أقمتها في دارتي على شرف مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق السفير دايفيد هيل، ضمّت زملائي في تكتل “تجدد”، وثلة من النواب، وسفراء عرب وأجانب، وحشد من رجال الأعمال والإعلاميين.”

وأضاف: “شددت على أننا نضغط لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية يكون سيادي وإصلاحي وجامع ولديه مشروع إنقاذي، نؤمن بأن التغيير قادم وأن لبنان سينهض من جديد إذ أننا سنبذل كل الجهود لتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، ووضع خطة إصلاحية وإنقاذية شاملة تضع حدا لمعاناة اللبنانيين وأزماتهم.”