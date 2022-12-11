الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي خلال استقباله هيل: نضغط لتسريع انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي

منذ 48 دقيقة
النائب فؤاد مخزومي والسفير الأمريكي السابق ديفيد هيل

النائب فؤاد مخزومي والسفير الأمريكي السابق ديفيد هيل

A A A
طباعة المقال

شدد النائب فؤاد مخزومي، خلال مأدبة غداء أقامها في دارته على شرف مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق السفير دايفيد هيل، على ضرورة تسريع انتخاب رئيس للجمهورية يكون سيادي وإصلاحي وجامع ولديه مشروع إنقاذي.

وغرد مخزومي عن اللقاء عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“خلال مأدبة غداء أقمتها في دارتي على شرف مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق السفير دايفيد هيل، ضمّت زملائي في تكتل “تجدد”، وثلة من النواب، وسفراء عرب وأجانب، وحشد من رجال الأعمال والإعلاميين.”

وأضاف: “شددت على أننا نضغط لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية يكون سيادي وإصلاحي وجامع ولديه مشروع إنقاذي، نؤمن بأن التغيير قادم وأن لبنان سينهض من جديد إذ أننا سنبذل كل الجهود لتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، ووضع خطة إصلاحية وإنقاذية شاملة تضع حدا لمعاناة اللبنانيين وأزماتهم.”

 

    المزيد من أخبار لبنان

    بو صعب: نجاح قطر بتنظيم كأس العالم مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن عربي
    إضراب
    اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: موقفنا واحد وواضح بالإضراب حتى يدفع وزير التربية حقوقنا
    قيادة الجيش
    قيادة الجيش تدعو لعدم الاقتراب من مناطق معينة في هذه الأوقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
    فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب