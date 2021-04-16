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مخزومي زار بخاري: لحكومة مستقلين من رأسها الى وزرائها

16 - أبريل - 2021
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر إقامته في اليرزة، مهنئا بحلول شهر رمضان المبارك.

ووزع مكتب النائب مخزومي بيانا، لفت الى النائب مخزومي، جدد اثر اللقاء، شكره لـ”المملكة على اهتمامها الدائم باستقرار لبنان وأمنه”، مؤكدا “أن مملكة الخير التي لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الظروف ستبقى هي القبلة للبنانيين، تماما مثلما سيبقى لبنان دائما رمزا للانفتاح والتواصل والعيش المشترك”.

وجدد مخزومي الدعوة إلى تشكيل حكومة مستقلين من رأسها إلى وزرائها، داعيا إلى “ضرورة إبقاء لبنان بعيدا من سياسات المحاور ومن أزمات المنطقة”.

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