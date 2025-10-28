مخزومي لسلام: جلسة مجلس الوزراء غداً يجب أن تكون محطة لتعزيز الوحدة والتضامن

توجه النائب فؤاد مخزومي في منشور على صفحته عبر “اكس” إلى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: “ان اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد غدًا يُمثّل فرصة حاسمة لاتخاذ قرارات تخدم مصلحة الوطن، مشدّدًا على ضرورة أن تراعي الحكومة دعم الأكثرية في مجلس النواب في الملفات المصيرية، لما لذلك من تأثير مباشر على المسار الدستوري والسياسي في البلاد”.

وأكد مخزومي أن الرسالة الصادرة اليوم من مجلس النواب جاءت واضحة لجهة مساندة اقتراع المغتربين لجميع النواب الـ128، معتبرًا أن هذا التوجّه يعكس إرادة الشعب اللبناني ويصبّ في تعزيز الشراكة الوطنية بين الداخل والانتشار.

وأضاف، ان جلسة مجلس الوزراء غدًا يجب أن تكون محطة لتعزيز الوحدة والتضامن واتخاذ قرارات منسجمة مع توجّهات المجلس النيابي، خصوصًا في ظل التحديات الوطنية والسياسية الراهنة