مخزومي: لضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ وإنجاز الاستحقاق الرئاسي

يستكمل النائب فؤاد مخزومي والوفد المعارض الموسّع الموجود في واشنطن، سلسلة اللقاءات التي يقوم بها مع صانعي القرار والمؤثرين في الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية، وعرض مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون آسيا والشرق الأوسط جيسي بيكر الوضع المالي والنقدي والمصرفي خصوصا وسبل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما شارك الوفد في حفل عشاء أقيم على شرفه في حضور مسؤولين أميركيين في الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة الأميركية.

وتحدث مخزومي مشددا على “ضرورة العمل على تطبيق القرار ١٧٠١ من قبل الأطراف كافة، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن، اضافة الى تنفيذ الإصلاحات التي تعتبر الطريق الأمثل إلى معالجة الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية.