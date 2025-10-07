الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزومي: لن نرضى أن تكون بيروت ضحية سوء إدارة ملف النفايات

منذ 40 دقيقة
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

A A A
طباعة المقال

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”:”بعد أن كنت قد أثرتُ أزمة ملف مطمر الجديدة مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه الخميس الماضي في السرايا الحكومية، وطالبتُ دولته بالتدخل لإيجاد حلول سريعة ومستدامة لهذه الأزمة، وبعد أن قام مجلس الوزراء بترحيل البند المتعلق بملف النفايات إلى جلسته المقبلة، وبعد أن تم اليوم تبليغ كل من مجلس الإنمار والإعمار وبلدية بيروت بإقفال مطمر الكوستابرافا بوجه النفايات التي تُرسل إليه، لن نرضى أن تتحمل العاصمة بيروت وأهلها نتائج سوء إدارة هذا الملف، وأن تكون، كما في كل مرة، ضحية التجاذبات السياسية والمناطقية التي يخضع لها هذا الملف. ونطالب الحكومة والجهات المعنية بالتحرك الفوري لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أزمة النفايات في لبنان
    شركة رامكو: توقف عمليات جمع النفايات في هذه المناطق
    استهداف سيارة في ديرعامص
    بالفيديو.. استهداف سيارة في ديرعامص جنوب لبنان
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك
    الرئيس عون اطّلع على أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
    مسيرة إسرائيلية
    الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
    مقاتلون من حزب الله
    استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"