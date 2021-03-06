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مخزومي: ماذا فعلوا بعد مرور 3 أشهر على إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية؟

6 - مارس - 2021
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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غرد النائب فؤاد مخزومي على حسابه الخاص عبر موقع تويتر قائلاً  “العلاقة وطيدة جداً بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والطبقة الحاكمة ومصلحتهم المشتركة تقتضي عدم إجراء التدقيق الجنائي لأنه يفضح تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج. ماذا فعلوا بعد مرور 3 أشهر على إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية الذي أقرّ تمهيداً للتدقيق الجنائي؟”

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