مخزومي: ماذا فعلوا بعد مرور 3 أشهر على إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية؟

غرد النائب فؤاد مخزومي على حسابه الخاص عبر موقع تويتر قائلاً “العلاقة وطيدة جداً بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والطبقة الحاكمة ومصلحتهم المشتركة تقتضي عدم إجراء التدقيق الجنائي لأنه يفضح تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج. ماذا فعلوا بعد مرور 3 أشهر على إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية الذي أقرّ تمهيداً للتدقيق الجنائي؟”

العلاقة وطيدة جداً بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والطبقة الحاكمة ومصلحتهم المشتركة تقتضي عدم إجراء التدقيق الجنائي لأنه يفضح تورطهم في تهريب الأموال إلى الخارج. ماذا فعلوا بعد مرور 3 أشهر على إقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية الذي أقرّ تمهيداً للتدقيق الجنائي؟ pic.twitter.com/q220PXz5KL — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 6, 2021