مخزومي من دار الفتوى: لحماية لبنان من تداعيات ما يجري في المنطقة

أكد النائب فؤاد مخزومي “أهمية الحرص على الاستقرار والأمن في لبنان، وذلك من خلال تحييد بلدنا وتطبيق القرار الدولي 1701 بكل بنوده، وعدم خلق معادلات جديدة كمعادلة قواعد الاشتباك، التي تخرج لبنان عن مظلة الدستور وقرارات الشرعية الدولية”.

مخزومي وعقب لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، قال: “قمنا بإدانة استهداف إسرائيل لمدنيين عزل وأطفال أبرياء في جنوب لبنان، وأكدنا أنها جريمة موصوفة وجددنا الدعوة إلى حماية لبنان واللبنانيين من تداعيات ما يجري في المنطقة. وأشرنا إلى أن لبنان يعيش اليوم أوضاعًا اقتصادية واجتماعية ومعيشية في غاية الصعوبة، والمطلوب حماية بلدنا وعدم الزج به في أتون الصراعات وتحييد لبنان عن الحرب، والعودة إلى الدستور، والتمسك باتفاق الطائف، وضرورة انتظام الدولة ابتداء بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات والثقة وانتظام المؤسسة العسكرية”.

وأضاف: “نطالب الحكومة اللبنانية بالعمل بشكل جدي على توفير الإمكانيات المالية واللوجستية اللازمة لتطبيق خطة الطوارئ، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في هذه الظروف الصعبة”.