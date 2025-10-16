الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

مخزومي من معراب: لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة السيادة وتعزيز السلام

منذ دقيقتان
النائب فؤاد مخزومي

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، النائب فؤاد مخزومي، حيث تم عرض التطورات المحلية والإقليمية في حضور عضو تكتل “الجمهورية” النائب غسان حاصباني، المستشارة السياسية لمخزومي كارول زوين، ومعاون الأمين العام لحزب القوات اللبنانية للشؤون الانتخابية جاد دميان.

وأكد مخزومي أن مؤتمر السلام في شرم الشيخ، برعاية الرئيس الأميركي ودعم الدول العربية الشقيقة، يمثل فرصة حقيقية لتثبيت السلام في المنطقة، مشدداً على ضرورة أن يكون لبنان فاعلاً في هذا المسار عبر تطبيق وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله وسائر الميليشيات، بما يتيح للدولة استعادة سيادتها الكاملة والانطلاق نحو الاستقرار والازدهار.

وفي الشأن الداخلي، أشار إلى أن الحكومة تقوم بعمل مقبول نسبياً في بعض الملفات، لكنها متأخرة في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية، لا سيما المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة والإصلاح القضائي والمالي والاقتصادي.

وشدد مخزومي على حق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها عام 2026، مؤكداً أهمية تمكين المغتربين من التصويت الكامل، لما لهم من تأثير اقتصادي كبير على لبنان، ودعا إلى اعتماد المراكز الكبرى لضمان الشفافية وسهولة الاقتراع.

وختم بالقول إن لبنان بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القرارات الدولية والانخراط بجدية في مسار السلام والتنمية، بما يحفظ سيادته ومصالح شعبه ويعزز انفتاحه على محيطه العربي والدولي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

