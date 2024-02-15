مخزومي: نحن في حال حرب والمطلوب أن نحمي هذا البلد

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق أسعد حردان، على رأس وفد من قيادة الحزب، ضم: وائل الحسنية، فادي داغر، جورج جريج، سمير عون وغسان غصن.

بعد اللقاء، قال حردان: “زيارتنا اليوم لصاحب الغبطة كانت للنقاش والبحث في ما يهم لبنان واللبنانيين. طرحنا مع غبطته القلق الذي يشعر فيه اللبنانيون تجاه واقعهم ومستقبلهم، ولمسنا لدى غبطته كل الحرص والتأكيد على روحية الاستقرار والدعوة إلى الاستقرار من خلال خطاب توحيدي وتعزيز روح الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأكدنا لصاحب الغبطة أننا ضد الفراغ في البلد ومع تطبيق الدستور. كما تطرّقنا إلى التسوية التي حصلت عام 1989 وأتت على أنقاض آلاف الضحايا لتوحد كل المؤسسات، وهذا ما نريده اليوم، روحية الوحدة الوطنية والخطاب والتشاور، وهذا لا يمكن أن يحصل من دون حوار وتفاهم داخلي لمصلحة لبنان الذي يعاني في الداخل على مختلف الأصعدة”.

وأضاف: “نريد أن تتكاتف كل الجهود لمواجهة التحديات الحاصلة في الحنوب اللبناني، مع إدانة المجازر التي تحصل في فلسطين، في حين أن أغلب الحكومات في الخارج تلتزم الصمت”.

ثم استقبل الراعي الوزير السابق سمير مقبل، وتم البحث في الأوضاع والتطورات الراهنة.

كما استقبل الراعي رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، في زيارة للتهنئة بعيد شفيع الطائفة مار مارون، وخلال اللقاء، تم التطرق إلى المواضيع، التي تشغل الداخل اللبناني.

بعد اللقاء، قال مخزومي: “صاحب الغبطة مرجعية وطنية ثبت وطالب بما نصر عليه بدورنا وهو الشراكة، وكل كلام عن أن طائفة تطغى على طائفة أخرى مرفوض تماما، بل يجب أن نمد أيدينا لبعضنا البعض لأن المنطقة مقبلة على تسويات. وإذا لم نكن متماسكين سيأخذوننا بالمفرق”.

وأضاف: “من المواضيع التي بحثناها أيضا ما يحصل في الجنوب، فنحن في حال حرب، ولو كانت محدودة جغرافيا. نحزن على ما يحصل، ونترحم على شهدائنا، خصوصا الذين سقطوا يوم أمس. المطلوب أن نحمي هذا البلد من أي إمكانية قد تجره إلى حرب”.

وطالب بـ”تطبيق القرار 1701 من كل الأطراف، فلا يمكن أن تتنازل الحكومة عن قرار السلم والحرب لطرف ما في الداخل اللبناني”، وقال: “تطرقنا أيضا إلى الوضع الاقتصادي، الذي نعيشه والموازنة التي عدلت بعد أن تم التصويت عليها. نحن نفكر جديا اليوم بتقديم طعن لان هذه الموازنة لا تخدم الشعب الللبناني. كما نستغرب كيف أن هذه الحكومة تعمل لصالح شركائها، بدل أن تعمل لصالح الشعب”.

وأضاف: “تحدثنا أيضاً عن الوفد البرلماني الذي جال في ست عواصم في العالم وسيتجه إلى انكلترا الأسبوع المقبل، وعرضنا لخارطة الطريق التي تعتمد على العمل على النمو والإصلاحات الاقتصادية من أجل شعبنا ومن أجل نظرة المجتمع الدولي”.

وتابع: “أعتقد أنه يمكن أن نتعاون كشركاء في هذا البلد كي نصل إلى شاطئ الأمان لأن شعبنا يستحق أكثر من هذا الواقع”.

واستقبل الراعي عبدالله الزاخم.