مخزومي: هناك لقاحات تتحول لاحزاب او كتل سياسية وهذه جريمة

أعرب النائب فؤاد فخزومي عن تخوّفه من وجود مماطلة، في إعطاء تراخيص استيراد اللقاحات ضد كورونا للأشخاص الذين يرغبون بالمساعدة.

وتحدث مخزومي، لبرنامج طوني خليفة عبر “صوت بيروت انترناشونال” و الـLBCI عن معلومات ترددت على مسامعه عن وجود شركات تجارية يمكن ان يُسمح لها بالاستيراد. وقال: هناك ربح بين 50 و60 بالمئة اذا سمح لهذه الشركات بالاستيراد.

وإذ اعتبر أن مبدأ السوق السوداء بدأ، أوضح أنه تواصل مع عدة شركات لاستيراد اللقاح منها استرازينيكا وفايزر وسينوفارم.

وأشار مخزومي الى أنه عندما وصل الى مرحلة فتح الاعتمادات لاستيراد اللقاح بعد الحصول على الموافقة، أعلَمَه وزير الصحة حمد حسن أن المنهجية تغيرت وأن الاستيراد يجب يحصل بواسطة وزارة الصحة.

وتوجّه الى المعنيين سائلاً: اذا كنتم غير قادرين على تلقيح الشعب بشكل سريع، لماذا لا تسمحون للمؤسسات الصحية، مثل مؤسسة مخزومي وغيرها، بالاستيراد والتلقيح؟

وقال: نسمع ان هناك لقاحات تتحول لأحزاب او كتل سياسية لاعطائهم الافضلية. وأضاف: اذا كنتم تريدون استخدام اللقاحات في اطار تصفية الحسابات السياسية أو بخدمة الانتخابات، فهذه جريمة.