مخزومي يدعو لحصر السلاح بالدولة ويؤكد حق المغتربين بالتصويت

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من “منتدى حوار بيروت”.

إثر اللقاء، قال النائب مخزومي إن “زيارة المنتدى لسماحته هي للبحث في التطورات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر أمس”. وأكد أنّ “هذا الاتفاق يشكل خطوة جريئة نحو السلام، ونموذجاً يحتذى في التعاون العربي والدولي”، مقدراً “الدور القيادي للرئيس دونالد ترامب وفريقه في رعاية هذا الاتفاق، إلى جانب الجهود الصادقة لكلٍّ من مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية”. وأشار إلى أن “هذه الدول أثبتت أن الشراكة والتفاهم يمكن أن يحققا إنجازات حقيقية في مسار الاستقرار والسلام في منطقتنا”.

وأشاد مخزومي” بالمجهود التاريخيّ الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بإقناع 158 دولة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المنصرم في الامم المتحدة”.

وأكد مخزومي للمفتي أنّ “لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار”. وشدد على أن” لا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة”.

وقال : إنّ “ما شهدناه في مصر يبرهن أن السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية، وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً”.

ودعا مخزومي “كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا”. وأكد أنه “آن الأوان أن نلتقط هذه اللحظة التاريخية، وأن نعيد إلى لبنان دوره الطبيعي بين الدول العربية الساعية إلى السلام والاستقرار ونؤمن مستقبلا افضل لاولادنا وللاجيال القادمة”.

وناقش مخزومي مع المفتي أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية الجارية فيها، مستعرضاً التعاون القائم بين مؤسسة مخزومي وبلدية بيروت في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين مباشرة، ومنها: إضاءة الشوارع وتحسين السلامة العامة، وردم الحفر وتعبيد الطرقات بالأسفلت، وتشغيل وصيانة إشارات السير، وتأمين الأنابيب لمعالجة تصريف الصرف الصحي على طول الشاطئ، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية التي تقوم بها المؤسسة منذ عام 1997 لخدمة أهل بيروت وكل اللبنانيين.

وأطلع مخزومي المفتي على نية المنتدى ونية مؤسسة مخزومي بالتعاون مع دار الفتوة بناء “مسجد الحسنيْن”، مسجد التوبة، في بيروت، كرمزٍ ديني وثقافي يجسد قيم الإيمان والوحدة والاعتدال. ونحن أكيدون ان المجلس البلدي متعاون كل التعاون لتسهيل بناء المسجد”.

كما تطرق إلى موضوع الانتخابات النيابية، مشدداً على أنه “لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح من دون تجديد الحياة الديموقراطية”. ومؤكداً ” ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية”.

وطالب مخزومي بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ128، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز 31٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. واكد أن هؤلاء اللبنانيون هم نبض الوطن في الخارج، ويجب أن يكون صوتهم شريكاً كاملاً في رسم مستقبل لبنان. وشدد على على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية.

وختم مخزومي بالقول إن” ما شهدناه من تحولات إيجابية في المنطقة، يؤكد أن السلام والشفافية والتنمية ليست شعارات، بل قرارات شجاعة”. وأشار إلى أن” لبنان اليوم أمام خيار واضح: إمّا أن نتمسك بالدولة والقانون والمؤسسات، أو نستمر في دوامة الانقسام والفوضى. وتابع: آن الأوان أن نختار الدولة، وأن نختار لبنان أولا”.