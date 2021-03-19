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مخزومي يستنكر الاستهداف الإرهابي لمطار أبها السعودي

19 - مارس - 2021
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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غرّد النائب فؤاد مخزومي في حسابه عبر “تويتر”.

وكتب مخزومي: “نستنكر الاستهداف الإرهابي لمطار أبها السعودي ونؤكد موقفنا الثابت والراسخ في دعم المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الممارسات الجبانة التي تهدد المنطقة عموماً والخليج العربي خصوصاً.”

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