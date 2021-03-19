مخزومي يستنكر الاستهداف الإرهابي لمطار أبها السعودي

غرّد النائب فؤاد مخزومي في حسابه عبر “تويتر”.

وكتب مخزومي: “نستنكر الاستهداف الإرهابي لمطار أبها السعودي ونؤكد موقفنا الثابت والراسخ في دعم المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الممارسات الجبانة التي تهدد المنطقة عموماً والخليج العربي خصوصاً.”

نستنكر الاستهداف الإرهابي لمطار أبها السعودي ونؤكد موقفنا الثابت والراسخ في دعم المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الممارسات الجبانة التي تهدد المنطقة عموماً والخليج العربي خصوصاً. — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 19, 2021