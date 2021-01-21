مخزومي يطالب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الاتهامات الموجهة بحق سلامة

نشر النائب فؤاد مخزومي تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها “توجهت برسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري للمطالبة بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الاتهامات الموجهة من المدعي العام السويسري بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصوصاً أن هذه الاتهامات لها صلة مباشرة بالأزمة المالية التي يرزح تحتها البلد واقتصاده”.

توجهت برسالة إلى رئيس مجلس النواب للمطالبة بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الاتهامات الموجهة من المدعي العام السويسري بحق حاكم مصرف لبنان، خصوصاً أن هذه الاتهامات لها صلة مباشرة بالأزمة المالية التي يرزح تحتها البلد واقتصاده. pic.twitter.com/VKkvpCeNvD — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 20, 2021