مخزومي يقاطع الجلسة التشريعية.. دفاعًا عن حق المغتربين في تقرير مصير لبنان

أعلن رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة “إكس”، مقاطعته الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب غدًا، مؤكدًا أنّ قراره يأتي انطلاقًا من موقفه الثابت وإيمانه بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا وتقرير مصير وطنهم.

وأضاف مخزومي أنّه “لا يجوز تعطيل العمل البرلماني وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافًا للمادة 110، وتجاهل إرادة الأكثرية النيابية التي تطالب بحق المغتربين في الاقتراع”.

وختم قائلًا: “معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين الذين صانوا لبنان في أحلك الظروف وكانوا سندًا دائمًا لبلدهم وساهموا في إنعاش اقتصاده”.