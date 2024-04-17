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مخزومي يلتقي فرونتسكا: لإجراء الإنتخابات البلدية وتطبيق القرار 1701 كاملاً

منذ 4 دقائق
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التقى النائب فؤاد مخزومي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وبحث خلال اللقاء الأوضاع المحلية والإقليمية في ظل التطورات الأخيرة.

وتطرق إلى الأوضاع في غزة وجنوب لبنان قائلاً: “بات من الضروري وضع حد لما نشهده هناك من مواجهات لا يمكن احتواء تداعياتها وانعكاساتها إلا عبر تطبيق القرار 1701 كاملاً والالتفاف حول المؤسسات الأمنية وخصوصاً الجيش”.

من جهة أخرى ناقش مخزومي وفرونتسكا ملف الانتخابات الرئاسية وشدد على أن بات من الضروري إنجازها وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وفي ما خص الانتخابات البلدية، أشار إلى أنه يرفض تأجيلها سوى في بعض المناطق الجنوبية التي لا تساعد الظروف الأمنية فيها على إنجازها.

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