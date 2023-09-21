مخزومي يُحذّر: علاقات لبنان الدوليّة معرّضة للخطر

أشار رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، إلى أنّ “الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر مُستنكر ومُدان وغير مقبول بكافة المقاييس، خصوصًا أنّ الولايات المتحدة الأميركية لطالما وقفت بجانب لبنان وشعبه ودعمته وساندته في ظروفه كافة وأصعب المحن التي واجهها”.

وأضاف مخزومي عبر منصة “إكس”: “فهذا الاعتداء السافر تكمن خطورته في أنه وغيره من هذه الممارسات المشبوهة، يشوّه صورة لبنان الحقيقية ولا يمثله بأي شكل من الأشكال ويعرّض علاقاته الدولية للخطر”.

اطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر مستنكر ومدان وغير مقبول بكافة المقاييس، خصوصًا أن الولايات المتحدة الأميركية لطالما وقفت بجانب لبنان وشعبه ودعمته وساندته في كافة ظروفه وأصعب المحن التي واجهها. فهذا الاعتداء السافر تكمن خطورته في أنه وغيره من هذه الممارسات المشبوهة،… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) September 21, 2023

يشار إلى أنّ السفارة الأميركيّة في لبنان تعرضت لإطلاق أعيرة نارية من أسلحة خفيفة، وفق ما أعلن المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون، أمس الأربعاء.

وتقع السفارة الأميركية التي تحظى بحراسة مشددة شمال بيروت في بلدة عوكر، ويعد وقوع حوادث أمنية حولها أمرًا نادرًا.