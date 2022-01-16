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مداهمات في حي الشراونة ـــ بعلبك لمنازل عدد من المطلوبين

منذ 42 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 1 / 2022، نفّذت قوة من الجيش عمليات دهم منازل عدد من المطلوبين في حي الشراونة ـــ بعلبك بعد العثور على جيب نوع (Toyota Fj) في بلدة عين بورضاي ــــ بعلبك بداخله كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية وعلى مقاعده آثار دماء ومصاب بعدة طلقات نارية.

وتبين أن إشكالاً وقع في بلدة الطيبة ـــ بعلبك بين أشخاص من آل جعفر كانوا يستقلون الجيب المذكور ومواطن من آل ياسين أثناء محاولتهم سرقة مواشي عائدة للأخير وقد حصل تبادل لإطلاق النار بين الطرفين ما أدّى إلى إصابة المطلوب (ن.ح) الذي فرّ إلى جهة مجهولة وإصابة شخص من الجنسية السورية مجهول الهوية ما أدّى إلى وفاته.

وخلال عمليات الدهم ضبطت الدورية في منزل المطلوب (ح.ع.ج) كمية من حشيشة الكيف وأعتدة عسكرية.

كما ضبطت داخل منزل يعود للمطلوب (ح.ع.ج) عدداً من كاميرات المراقبة.

وضبطت الدورية بوابة حديد مفخخة مثبتة خلف منزل المطلوب (ع.ج) حيث عمل خبير المتفجرات على تفكيك العبوة الغير معدّة للتفجير.

وفي بلدة الطيبة ــــ بعلبك دهمت القوة منزل المواطن (ح.ي) دون العثور عليه.

سُلّم الجيب والمضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

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