الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
مداهمات لأصحاب المولدات.. إليكم آخر المستجدات

منذ 40 دقيقة
عدادات المولدات

واصل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب مداهماتهم لأصحاب المولدات في مناطق صيدا والتعمير والهلالية وعبرا، بمؤازرة دوريات من المديرية الاقليمية لامن الدولة في الجنوب، ومكتب امن الدولة في صيدا، وتم تسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين بعد التثبت من الايصالات وباعترافهم انهم تقاضوا مبالغ تراوحت بين 68 سنتا و55 سنتاً و45 سنتاً لكل كيلواط، اضافة الى مخالفة رسم الاشتراك الثابت وعدم تركيب عدادات من قبل احد المخالفين.

وعليه تم استدعاؤهم ونظمت محاضر ضبط، وسيتم متابعة الاجراءات القانونية من قبل جهاز امن الدولة لفتح محاضر عدلية بحقهم.

