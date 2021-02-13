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مداهمات للجيش في طرابلس عقب حصول إشكال وإطلاق نار في منطقة ابي سمرا

13 - فبراير - 2021
قوة من الجيش تنتشر في طرابلس

قوة من الجيش تنتشر في طرابلس

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وقع اشكالان في منطقة ابي سمراء طرابلس الاول في محلة الحاووظ بين المدعو “م.ح” و المدعو “م.ج” تطور الى تلاسن وتضارب ليقدم بعدها احد الاشخاص بالتدخل ويطلق النار في الهواء ويفر بعدها الى جهه مجهولة وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلق النار لتوقيفه.

و في نفس التوقيت وقع اشكال فوري تخلله تضارب في محلة ساحة الضناوي ابي_سمراء بين المدعو “س.ض” من جهه و “ه.ي” واولاده من جهه اخرى ليقدم الاول على اطلاق النار بإتجاه “ه.ي” و اصابته بطلق ناري قشاطي بقدمه ليقوم بعدها “م.ي” بنزع مسدس الاول من يده وقد وصفت حال المصاب بالطفيفة

وعلى اثرها عملت قوة من الجيش على تطويق المكان و قامت بتوقيف “س.ض”واقتياده فيما افادت المصادر ان خلفيات الاشكال عائلية .

ولاحقاً، نفذ الجيش حملة مداهمات في منطقة ابي سمرا على خلفية الإشكال من دون ورود معلومات عن اي توقيفات.

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