مداهمات وكمائن لشعبة المعلومات في هذه المنطقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البيان التالي:‏

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في المناطق اللبنانية كافة، والتي ‏أدّت الى توقيف عددٍ كبير من المتورطين، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدّرات ينشط في ‏منطقة العرقوب / قضاء حاصبيا، ويدعى‎:‎

م. غ. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)‏

بتاريخ 15-11-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة شبعا، وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة ‏الكيف وحبوب مخدّرة من نوع “كبتاغون”. كما نفّذت عمليات مداهمات وكمائن نتج عنها توقيف مجموعة من زبائنه، وهم‎:‎

‎- ‎ع. غ. (من مواليد عام ٢٠٠١، لبناني)‏

‎- ‎أ. ش. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري)‏

‎- ‎أ. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)‏

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة ‏القضاء المختص‎.‎