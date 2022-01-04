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مداهمة فندق في “أدما” وتوقيف شبكة خطيرة لأعمال “الدعارة”

منذ ساعتين
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 24-11-2021، أحيلت الموقوفة (أ. ع. من مواليد عام 1999، سورية الجنسية) من فصيلة برمّانا في وحدة الدرك الإقليمي إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معها بجرم دعارة.
وقد اعترفت بما نُسِب إليها، وبأن المدعو (م. ح.) يقوم بتسهيل أعمال الدعارة لها، الذي تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بالجرم ذاته، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه.

بتاريخ 25-11-2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه به ومعاونَيه، داخل أحد الفنادق في أدما، وهم كل من.

م. ح. (من مواليد عام 1978، سوري)

م. د. (من مواليد عام 1982، سوري)

م. ر. (من مواليد عام 1978، سوري)

بتفتيشهم، تم ضبط مبالغ مالية. وخلال عملية توقيفهم، تبيّن وجود /3/ فتيات محتجزات في الفندق، للغاية ذاتها، فجرى تحريرهن.
بالتحقيق مع (م. ح.) ومعاونَيه، اعترفوا بتسهيل أعمال الدعارة للفتيات الثلاث وللمدعوة (غ. ع. من مواليد عام 1985، سورية) زوجة (م. ر. من مواليد عام 1978، سوري)، متوارية عن الأنظار، تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها.

كما تبيّن وجود محادثات بين (م. ح.) المذكور وبين شخص آخر بغية تأمين فتيات له للعمل في المجال ذاته يدعى:

أ. غ. (من مواليد عام 1985، سوري)

تم توقيفه في محلّة طبرجا.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسَب إليه. كذلك تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق ثلاثة أشخاص لوجود محادثات هاتفية بينهم وبين (أ. غ.) المذكور، حول تأمين فتيات للعمل.
وباستماع الفتيات، صرّحن بأن (م. ح.) ومعاونيه يقومون بتسهيل هذه الأعمال لهن، وباحتجازهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة.

تُركت الفتيات لقاء سندات إقامة، في حين أوقف البقيّة بجرم الإتجار بالبشر، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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