مداهمة في برج البراجنة.. و5 جرحى في صفوف الجيش

“نتيجة عملية رصد ومتابعة، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الجورة ــ برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، بتاريخ 12/1/2023، وأوقفت 7 أشخاص، من بينهم مطلوبون بجرمي القتل وتجارة المخدرات، إلى جانب المواطن (ح.ج.) المطلوب لكونه أحد أخطر تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها في المنطقة، ولإقدامه على إطلاق النار بإتجاه دورية للجيش، ورمي رمانات يدوية وإطلاق قذائف صاروخية ما أدى الى مقتل الفلسطيني (ح.م.) وإصابة آخرين، والسرقة والسلب بقوة السلاح وافتعال مشكلات وفرض خوات”، وفق ما جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه.

البيان أشار إلى أنّه “حصل تبادل لإطلاق النار نتج منه 5 إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين المطلوبين، وضبطت القوة سلاحاً حربياً ومسدسين وكمية من المخدرات والذخيرة. سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.