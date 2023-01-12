الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مداهمة في برج البراجنة.. و5 جرحى في صفوف الجيش

منذ 42 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

“نتيجة عملية رصد ومتابعة، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في حي الجورة ــ برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، بتاريخ 12/1/2023، وأوقفت 7 أشخاص، من بينهم مطلوبون بجرمي القتل وتجارة المخدرات، إلى جانب المواطن (ح.ج.) المطلوب لكونه أحد أخطر تجّار المخدرات ومروجيها ومهربيها في المنطقة، ولإقدامه على إطلاق النار بإتجاه دورية للجيش، ورمي رمانات يدوية وإطلاق قذائف صاروخية ما أدى الى مقتل الفلسطيني (ح.م.) وإصابة آخرين، والسرقة والسلب بقوة السلاح وافتعال مشكلات وفرض خوات”، وفق ما جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه.

البيان أشار إلى أنّه “حصل تبادل لإطلاق النار نتج منه 5 إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين المطلوبين، وضبطت القوة سلاحاً حربياً ومسدسين وكمية من المخدرات والذخيرة. سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على "صيرفة"؟
    جولات رقابية - أرشيفية
    عيّنات من اللّبنة في المختبرات.. جولات ومحاضر ضبط وإنذارات خطيّة!
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    جنون "الدولار" مستمر.. وهذا ما سجّله مساء!

    الأكثر قراءة

    قصر العدل في بيروت
    الوفد القضائي الألماني يغادر قصر العدل غاضباً.. إليكم ما حصل!
    محمد رمضان مع أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية
    بعدما تخطت أغنيته حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.. يوتيوب يفاجئ "محمد رمضان"
    جبران باسيل وإبراهيم كنعان
    بين باسيل وكنعان "جرّة مكسورة"