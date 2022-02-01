مداهمة للجيش في بعلبك.. وضبط كاميرات مراقبة وأعتدة عسكرية!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 31 / 1 / 2022، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الشراونة- بعلبك على خلفية إشكال وقع بين أفراد من عائلتي صعب وجعفر لأسباب شخصية، واستخدمت خلاله الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية ما أدى حينها إلى إصابة المطلوبَين (م.ص) و(ر.ج) والمواطنَين (ف.ج) و(ع.ج). وقد أوقفت القوة خلال عملية الدهم المواطن (ع.م.ج)، المطلوب في حادثة بتدعي التي أودت بحياة مواطنين من آل فخري، كما ضبطت كمية من المواد المخدرة وعدداً من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها، إضافة إلى عدد من كاميرات المراقبة وأعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.