الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مداهمة منزل في الشياح وتوقيفات في الحمرا

منذ 11 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 12 / 7 / 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح منزل المواطن (ا.ف.) المطلوب بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، النشل والسلب بقوة السلاح، فرض الخوات، وأوقفته وضبطت في حوزته مسدسين وكمية من الذخائر وعبوتين من مادة باز الكوكايين.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الحمرا المواطن (و.ح) والسوريَّين (ب.م.) و(ع.م.) لإقدامهم على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، وإطلاق النار على شخص وإصابته، بالإضافة إلى تعاطي حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    وفاة
    قتلهُ عمّه عن طريق الخطأ.. وإليكم التفاصيل!
    بيروت
    عمال البناء في بيروت وجبل لبنان: لاعادة هؤلاء المصروفين ودفع كامل حقوقهم
    البرلمان الأوروبي
    الإضاءة على بند النازحين حصراً بروباغندا للتعمية على البنود السيادية... هل قرأتم تقرير الإتحاد الأوروبي؟

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    سلامة يحذّر: إياكم... وإلا "كارثة" وانهيارات إضافية!
    شربل خليل
    إليسا تنتصر على شربل خليل!
    العرعر.. نبات يقضي على الكثير من الأمراض
    رمز الشفاء والقوة.. نبات "خارق" يقضي على الكثير من الأمراض