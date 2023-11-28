الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدراء مديرية المالية العامة يعلنون التوقّف عن العمل

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

عطفاً على البيان السابق الصادر عن مدراء مديرية المالية العامة في 18/11/2023، وحيث انه لم يتم اتخاذ أية إجراءات من قبل الحكومة والمعنيين أقلها السير بمشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة سعياً للحفاظ على استمرارية عمل الإدارة العامة بحدها الأدنى، وحيث أنه لم يتم تقدير الجهود التي بذلها ويبذلها موظفو مديرية المالية العامة في حين تم تمييز قطاعات وجهات أخرى بحوافز عدة، بناءً عليه، يعلن المدراء في مديرية المالية العامة عن التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم مع الغير وأولها إقرار مشروع المرسوم المذكور أعلاه.

    المزيد من أخبار لبنان

    زياد الحواط
    الحواط: إستمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان جرم
    توقيف - تعبيرية
    مُروّج دولارات مُزيّفة في قبضة الأمن
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
    كركي: آليّة لتسهيل وضبط المعاملات الصحيّة

    الأكثر قراءة

    الكرة الأرضية - تعبيرية
    "عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
    عناصر من كتائب القسام
    غزة تحت النار
    فيديو.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم المحتجزين في قطاع غزة