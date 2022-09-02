مدرب ميلان: النادي في أيدٍ أمينة مع الملاك الجدد

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان (الجمعة 2-9-2022) إن الملاك الجدد للنادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيعتنون بالفريق كما يجب.

وقالت شركة رد بيرد كابيتال في بيان يوم الأربعاء الماضي إنها تحالفت مع ملاك نيويورك يانكيز لإتمام الاستحواذ على حامل لقب الدوري الإيطالي مقابل 1.2 مليار يورو (1.2 مليار دولار).

وقال بيولي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إنتر ميلان المقررة غدا السبت “سيكون الملاك في الاستاد غدا، على الأرجح سيلتقون الفريق.

“التقيت (بمؤسس رد بيرد جيري) كاردينال، وجعلني متحمسا للغاية. لقد أعاد (المالك السابق) إليوت فريق ميلان إلى القمة وللملاك الجدد نفس الطموح. نحن في أيد أمينة”.