مدرسة الإمام المهدي بعلبك: نستغرب الاستنسابية في توزيع المساعدات الفرنسية

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وجهت إدارة مدرسة الإمام المهھدي في بعلبك “الميتم”، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باسم المدارس التي تعلم اللغة الفرنسية منذ نشأتها والموزعة على الأراضي اللبنانية كافة.

واستغربت أن تكون المساعدة التي تقدمت بها الحكومة الفرنسية عبر وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى المدارس الفرنكوفونية “استنسابية لمؤسسات دون أخرى، فحجبت المساعدات عن مدارس منهاجها التربوي مبني على أسس ومعايير المنهاح التربوي الفرنسي”.

واعتبرت أن “الضغط الحالي يفوق قدرتنا على الاستمرار، لذلك سنضطر رغما عنا إلى التخلي عن مسؤولياتنا تجاه مجتمعنا، ونواجه حتمية الإقفال”.