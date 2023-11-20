الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدفعية العدو تقصف محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة

منذ 50 ثانية
آلية لـ "اليونيفيل" في الناقورة

آلية لـ "اليونيفيل" في الناقورة

A A A
طباعة المقال

يشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة الآن قصفًا مدفعيًا معاديًا.

وكان العدو الصهيوني استمر في تعدياته وانتهاكه للسيادة اللبنانية واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وتهديده للأهالي المقيمين في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق محاولا جعل تلك المنطقة خالية من أهلها، لكن صمود الرجال احال دون تحقيق امانيه حيث يقف الاهالي الى جانب المقاومة يتحملون خطورة الاعتداءات الاسرائيلة.

وفي اخر المستجدات الميدانية ان العدو الإسرائيلي قصف قرابة العاشرة ليلا محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع ورميش. وكان الطيران الحربي المعادي قد اغار على بلدة الجبين مستهدفا منزل رئيس البلدية الذي الحق القصف به اضرارا جسيمة.

واستمر العدو الاسرائيلي بتعدياته ليلا من خلال اطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حيث قامت مدفعية العدو بقصف محيط بلدتي علما الشعب بشكل متقطع كما سمعت رشاقات من اسلحة متوسطة قرب موقع بركة ريشة محيطبلدة عيتا الشعب.

وسمع صباح اليوم اطلاق صفارات الانذار بالمغتصبات الاسرائيلية قبالة بلدة رامية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
مستخدمو هيئة إدارة السير: إضراب مفتوح بدءاً من اليوم
ميريام سكاف
سكاف: عارٌ علينا أن تنتصر خلافاتنا على أمننا الوطني والقومي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي
اتصال هاتفي بين السيسي وميقاتي.. ماذا دار بينهما؟

الأكثر قراءة

سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
اللواء عباس إبراهيم
عباس إبراهيم: على اللبنانيين تحدي "حزب الله" إن أرادوا ذلك
حفل الموسيقى في ريعيم
هآرتس: طائرة حربية إسرائيلية قصفت المستوطنين المحتفلين بغلاف غزة في 7 أكتوبر