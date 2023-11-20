مدفعية العدو تقصف محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة

يشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة الآن قصفًا مدفعيًا معاديًا.

وكان العدو الصهيوني استمر في تعدياته وانتهاكه للسيادة اللبنانية واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وتهديده للأهالي المقيمين في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق محاولا جعل تلك المنطقة خالية من أهلها، لكن صمود الرجال احال دون تحقيق امانيه حيث يقف الاهالي الى جانب المقاومة يتحملون خطورة الاعتداءات الاسرائيلة.

وفي اخر المستجدات الميدانية ان العدو الإسرائيلي قصف قرابة العاشرة ليلا محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع ورميش. وكان الطيران الحربي المعادي قد اغار على بلدة الجبين مستهدفا منزل رئيس البلدية الذي الحق القصف به اضرارا جسيمة.

واستمر العدو الاسرائيلي بتعدياته ليلا من خلال اطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حيث قامت مدفعية العدو بقصف محيط بلدتي علما الشعب بشكل متقطع كما سمعت رشاقات من اسلحة متوسطة قرب موقع بركة ريشة محيطبلدة عيتا الشعب.

وسمع صباح اليوم اطلاق صفارات الانذار بالمغتصبات الاسرائيلية قبالة بلدة رامية.