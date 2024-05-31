"مدكو" تحتفل بإعادة افتتاح محطتها في المصيطبة

برعاية وحضور معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، وبحضور سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وحشد من الفعاليات الرسمية والأمنية والاقتصادية، احتفلت شركة مدكو ش.م.ل. يوم الخميس الواقع فيه 30/5/2024 بإعادة افتتاح محطتها الكائنة في منطقة المصيطبة قرب قصر الاونيسكو، المحدّثة بحلّتها الجديدة والعصرية.

وألقى في المناسبة رئيس مجلس ادارة شركة مدكو السيد ريمون الشماس كلمة تضمنت لمحة عن تاريخ الشركة الذي يعود لأكثر من 114 سنة، ونوّه بسياسة الانتشار التي تعتمدها الشركة من خلال محطاتها المتواجدة على كافة الأراضي اللبنانية، وشددّ على حرص الشركة الدائم على إعتماد الجودة والتميّز في الخدمة. كما استعرض دور الشركة الفعال في موضوع الطاقة البديلة.

وقد تخلل الاحتفال كلمة لمعالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض أثنى خلالها على صمود القطاع الخاص الفعال وتجاوزه الأزمات التي عصفت بالبلاد، وقد خصّ بالتنويه شركة مدكو التي ما انكفأت عن الإيمان بلبنان ودوره ومستقبله.

في الختام، قطع الوزير فياض والقاضي عبود وعائلة شماس والحضور شريط إعادة افتتاح المحطة بحلّتها العصرية، هذه المحطة الرائدة التي حرصت منذ أكثر من ستة عقود على تقديم خدمة مميزة للزبائن.