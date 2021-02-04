مدللي برسالة لمجلس الأمن: حزب الله لم يشن هجوما من شمال الخط الأزرق

وجهت رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمل مدللي، رسالة الى رئيس مجلس الأمن، موضحة فيها أنه “بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، نورد أدناه الرد على رسالتين موجهتين من المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 2 تشرين الأول و16 تشرين الثاني 2020”.

وأوضحت أن “الجولة الإعلامية التي نظمت بتاريخ 29 أيلول 2020 في المستودعات الموجودة في حي سكني في منطقة الجناح، بيّنت عدم صحة المزاعم الإسرائيلية بأنها تحوي أسلحة تابعة لحزب الله. وفي هذا الإطار، تبرز خطورة المزاعم الإسرائيلية المستمرة بوجود مستودعات أسلحة ضمن مناطق سكنية، إذ أنها تهدف الى تبرير أي عمل عدائي اسرائيلي مستقبلي قد يستهدف الأراضي اللبنانية والمدنيين في لبنان”.

وأعلنت في الرسالة عن أنه “لا صحة للمزاعم الإسرائيلية بأن حزب الله بادر بهجوم من شمال الخط الأزرق بتاريخ 27/7/2020 و 25/8/2020 ، خاصة وأن تقرير الأمين العام الــ44 حول تنفيذ القرار 1701 يذكر في الفقرة 2 منه رصد اليونيفيل إطلاق 50 قذيفة من جنوب الخط الأزرق الى شماله بتاريخ 27/7/2020 ،دون أن تكون قدر رصدت أي تحرك أو هجوم أو محاولة عبور من شمال الخط الأزرق.

ويذكر في الفقرة 3 منه سماع عناصر اليونيفيل إطلاق رصاصتين على مقربة من حولا، دون أن تكون قد تأكدت من أن مصدر الطلقين الناريين الأولين كانا من شمال الخط الأزرق ودون رصدها لأي تحرك او إعتداء من شمال الخط الأزرق بإتجاه جنوب الخط. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة الى أن الزعم الإسرائيلي بأنها ردت على اعتداء من الجانب اللبناني هو زعم غير متناسق ومستند الى وقائع غير صحيحة وغير مثبتة”.