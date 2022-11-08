الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور تصل الى لبنان

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2022 4:38 مساءً
مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور

مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور

A A A
طباعة المقال

وصلت إلى لبنان اليوم مديرة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور في زيارة على مدى ثلاثة أيام تتمحور حول تقديم الدعم للشعب اللبناني، ولا سيما الذين تأثّروا جرّاء أزمة لبنان الاقتصادية والإنسانية. أكثر من نصف الأسر اللبنانية هم بحاجة إلى المساعدة الغذائية، وهو وضع قد تفاقم بسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا، وهذا أيضًا له تأثير سلبي على ملايين اللاجئين الذين يواصل لبنان استضافتهم بكرم.

سوف تنخرط مديرة الوكالة پاور خلال رحلتها مع القيادات في الحكومة اللبنانية ورجال الأعمال للضغط لتنفيذ إصلاحات وسياسات ملحّة، كما وستلتقي پاور بالذين يعملون على مكافحة الفساد وتعزيز دور القطاع الخاص، والطلاب اللبنانيين والسوريين. بالإضافة إلى ذلك، ستلتقي باللاجئين السوريين والمقيمين من المجتمعات المضيفة اللبنانية لتأكيد دعم الولايات المتحدة المستمر.

سوف تقوم پاور بزيارة مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تهدف إلى بناء أنظمة غذائية مستدامة ومشاريع تستخدم الطاقة المتجددة لتوفير مياه الشرب للمجتمعات المحتاجة، مما سيسلط الضوء على جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتصدي لآثار التغير المناخي قبل سفرها إلى شرم الشيخ في مصر من أجل حضور “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ” (COP27).

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    مولوي: لإبقاء الجدال السياسي بعيدًا عن أجواء التوتر
    ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    ماكرون يشدّد لميقاتي على أولوية الانتخابات الرئاسية
    رامي عليق
    "تحالف متحدون" : نقل رامي عليق إلى المستشفى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع... فكم بلغ؟
    بشير الجميل
    بالفيديو: هذا من أمر باغتيال بشير الجميل
    سيلينا غوميز وصديقتها فرانسيا في المستشفى خلال عملية زراعة الكلية
    تجاهلتها بعدما تبرّعت لها بكلية.. كيف تصدّعت علاقة سيلينا غوميز بصديقتها؟