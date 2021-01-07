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مديرة مستشفى النجدة الشعبية للوطنية: إقفال قسم العمليات للصيانة والتوسيع

منذ 55 دقيقة
مستشفى

مستشفى

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نفت مديرة مستشفى “النجدة الشعبية اللبنانية” في النبطية منى أبو زيد “ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إقفال لقسم العمليات في المستشفى من جراء إصابة عدد من الممرضين فيه”.

ولفتت إلى أن “إدارة المستشفى باشرت منذ يومين بعملية صيانة وتوسيع لقسم العمليات، والذي يلحظ تجهيز قسم لاستقبال مرضى كورونا في أقل من أسبوع”، مشيرة إلى أن “الأشغال التي تتم تسببت بإقفال قسم العمليات منذ الأمس حتى يوم غد على أبعد تقدير”.

وأشارت إلى أن “المستشفى، بطاقمه الطبي والتمريضي، كبقية المستشفيات في لبنان، في خط المواجهة الأول في مواجهة تفشي كورونا، والطاقم عرضة للاصابة بسبب استقبال الكثير من المرضى الذين يتبين اصابتهم بفيروس كورونا”.

وأكدت أن “بقية اقسام المستشفى تعمل بشكل طبيعي ضمن إمكاناتها المتوافرة”، داعية المواطنين إلى “التعامل بجدية مع الوضع الصعب الذي وصلنا إليه من حيث الارتفاع المقلق بمصابي بكورونا والاستنزاف الذي يصيب الاطقم الطبية في التعامل مع التفشي الذي يمكن على الأقل مواجهته بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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