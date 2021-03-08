مديرو مدارس خاصة في عكار أيدوا قرارات وزير التربية لانتشال القطاع من الهاوية

أعلن عدد من مديري المدارس الخاصة في عكار في بيان اثر اجتماع تشاوري في بلدة حلبا، أنه “في ظل أزمة مالية واقتصادية وسياسية مستفحلة أوصلت البلد الى الانهيار، وفي ظل الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي أصبحت في الحضيض، وتحت ضغط الاقفال القسري للمؤسسات التربوية وما نتج عنه من توقف الأهالي عن دفع أقساط أولادهم الامر الذي ادى الى تلاشي قدرة المدارس على تأمين المعاشات لموظفيها، وفقدان أكثر من 100 ألف شخص -بين معلمين وموظفين وعائلاتهم- مصدر رزقهم بعد توقف معاشاتهم، وقصور المدارس عن دفع مستحقات صندوقي التعويضات والضمان الاجتماعي، وعجز المؤسسات التربوية عن تأمين التجهيزات والمستلزمات والقرطاسية والقيام بالصيانة اللازمة للمبنى المدرسي وتجهيزاته، وتراجع المستوى التعليمي والتربوي ليلامس المستويات الدنيا عربيا ودوليا، وسعيا لإيجاد الحلول الواقعية للأزمة التي حلت بالقطاع التربوي، ارتأينا مطالبة الجهات المختصة بما يلي:

– تأييد القرارات الأخيرة لوزير التربية الرامية الى انتشال القطاع التربوي في لبنان من الهاوية، وعودته مدرسة العرب وجامعتهم ومركزهم الثقافي.

– إقرار قانون تحويل المنح المدرسية مباشرة الى صندوق المدارس أسوة بالطبابة والاستشفاء التي تحول مباشرة لصناديق المستشفيات.

– إقرار قانون دعم المؤسسات الرسمية والخاصة (500 مليار ليرة لبنانية) بأسرع وقت ممكن.

– القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة لتقسيط مستحقات الضمان وصندوق التعويضات للمدارس المتعثرة عن الدفع.

– إنشاء المجالس التحكيمية للبت بالقضايا الخلافية حول الأقساط المدرسية”.